النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف أسباب نهيار عقار مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بتشكيل لجنة هندسية من حي مصر القديمة لكشف ملابسات وأسباب انهيار جزئى في عقار مكون من 5 طوابق دون خسائر في الأرواح، وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردونا أمنيا بمحيط العقار.

وقررت النيابة فحص العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك العقار وشهود العيان.

انهيار جزئى فى عقار بمصر القديمة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالحادث ويقوم رجال المباحث بسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص العقار لبيان سلامته.

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