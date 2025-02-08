مصرع 9 وإصابة 11 آخرين إثر حادثين منفصلين في المنيا

شهدت محافظة المنيا، منذ صباح اليوم السبت، حادثين منفصلين، أسفر عن مصرع 9 وإصابة 11 آخرين، تم نقل الجثث المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص وسمالوط.

مصرع 9 أشخاص إثر حادث تصادم في المنيا

مصرع 9 أشخاص في المنيا، في حادث أودى بحياة 9 أشخاص، وقع تصادم مروع على الطريق الدائري في محافظة المنيا، حيث اصطدمت ثلاث سيارات، من ضمنها سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل.



وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عبر غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث في مركز سمالوط شمال المنيا.

تفاصيل الحادث مصرع 9 أشخاص في المنيا

حادث المنيا، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على 9 جثث نتيجة التصادم، تم نقل الجثث إلى المستشفيات القريبة، حيث تم توزيعهم كالتالي: 3 متوفيين إلى مستشفى اليوم الواحد و6 آخرين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.



قائمة الضحايا حادث المنيا تضم 9 جثث

أسماء الضحايا حادث المنيا، الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم هي كالتالي:

- محمد رمضان محمد، 43 عامًا

- عبد الله ضاحي محمد، 32 عامًا

- محمد حمدي عبد الغني، 27 عامًا

- محمد نجاح ناجح، 31 عامًا

- شعبان رمضان محمد، 46 عامًا

- علي رجب علي مسعود، 32 عامًا

- 3 مجهولين الهوية

الإجراءات المتخذة عقب حادث المنيا

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الحادث عن كثب، وتعمل على توفير الدعم اللازم لعائلات الضحايا.

محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

وبتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتقل اليوم الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، إلى سمالوط فور تلقي مركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل(بيك أب) على الطريق الدائري بمدينة سمالوط، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص.

رافق نائب المحافظ، اللواء أشرف عبد المالك حكمدار، مديرية أمن المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وقوات الحماية المدنية حيث تم نقل 6 جثامين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، و3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

اتخاذ التدابير الضرورية

وجه محافظ المنيا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والإسراع فى إنهاء منظومة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى مناسبة للحد من حوادث الطرق وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

الإجراءات الاحترازية ضمن مبادرة حظر سير

وفي هذا السياق، كان قد أصدر محافظ المنيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن مبادرة حظر سير سيارات البيك أب داخل المدينة وعلى الطرق السريعة والصحراوية واستخدامها فى نقل العمالة غير المنتظمة حفاظا على أرواحهم إلى جانب فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص على مستوى كافة المراكز لاستخدامها فى نقل الركاب بديلا لسيارات ربع النقل (البيك أب)، نظرًا لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث ان هذه المركبات مخصصة لنقل البضائع والحيوانات فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

انقلاب سيارات ربع النقل

تأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار حوادث انقلاب سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات، وتناشد المحافظة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظًا على سلامتهم.



إصابة 11 شخص إثر إنقلاب ميكروباص في المنيا

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية.

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة مكروباص في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا

إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مستشفى المنيا

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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