9 عمال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم المنيا

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث المنيا، الذي أودى بحياة 9 أشخاص على الطريق الدائري في محافظة المنيا، بين حادث تصادم بين ثلاث سيارات تم نقل الجثث إلى المستشفيات، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وفاة 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالمنيا

ومن بين الضحايا:- محمد رمضان محمد 43 عاما، عبد الله ضاحي محمد 32 عاما، محمد حمدي عبد الغني 27 عاما، محمد نجاح ناجح 31 عاما، شعبان رمضان محمد 46 عاما، علي رجب علي مسعود 32 عاما، و3 مجهولين الهوية.

حيث تلقى رجال الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم يشمل سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ربع نقل، وذلك في مركز سمالوط شمال المنيا.

عاجلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 9 أشخاص نتيجة التصادم.

وقد جرى نقل المتوفين إلى المستشفيات، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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