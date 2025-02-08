السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

لجنة مكبرة للمرور على مراكز الكلى الصناعي الخاصة بقنا

اللجنة
اللجنة

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا فريق الإشراف والمتابعة بالطب العلاجي بالمرور على عدد من مراكز الكلي الصناعي داخل محافظة قنا بهدف التأكد من الخدمة الطبية ومراجعة ما يُقدم من خدمات علاجية للمرضى داخل وحدات الغسيل الكلوي الخاصة.

المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق بقيادة الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج علي نفقة الدولة والمشرف علي المشروع القومي لإنهاء قوائم الإنتظار بالمحافظة وفريق إدارة سلامة المرضى،العلاج الحر،إدارة الكلى الصناعى، إدارة مكافحة العدوى وفريق إدارة الحوكمة قد راجع علي مدار ثلاثة أيام وحدات الغسيل الكلوي بنجع حمادي، دشنا ومركز قوص وتأكد من تطبيق أقصى درجات مكافحة العدوى والنظافة واستخدام وسائل الحماية للمرضى والفرق الطبية بتلك المراكز.

خدمات الغسيل الكلوي بقنا

كما راجع الفريق مدى حصول المترددين من المرضى على خدمات الغسيل الكلوي بصورة مجانية كاملة والتي تكفُلها لهم وزارة الصحة والسكان بدون أي مقابل.

وإستمرت جولة الفريق بمراجعة قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومدى استصدار تلك القرارات بصورة دورية من المجالس الطبية المتخصصة لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات للمرضى والتأكد من إجراء المراكز لكافة التحاليل الشهرية وتحاليل الفيروسات ومتابعة خطة صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بصورة دورية.

موضحًا إلى أن مديرية الصحة قد وضعت خطة متكاملة لمتابعة كافة المنافذ التي تقدم خدمات علاجية سواءً الحكومية أو الخاصة ومتابعة كافة ما يقدم بها ورفع تقارير متابعة دورية لاتخاذ اللازم نحو التطوير والتحديث.

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الدكتور محمد يوسف عبدالخالق المجالس الطبية المتخصصة قنا محافظة قنا وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا

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