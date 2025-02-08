عودة تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بسوهاج

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج جاهزية جميع محطات مياه الشرب النقالى للعمل والتى توقفت خلال فترة السدة الشتوية من 9 يناير حتى 7 فبراير من العام الجارى

اليوم: جاهزية جميع محطات مياه الشرب النقالى للعمل والتى توقفت خلال فترة السدة الشتوية

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تاثرت مركز سوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا ودار السلام خلال تلك الفترة وانه تم تشغيل محطات المياه الارتوازية بكامل طاقتها لسد احتياجات المواطنين المائية وان مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لم تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبرى وصغرى وأن جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل تعمل بكامل طاقتها.



واوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة انه خلال تلك الفترة تم احلال وتجديد المحطات النقالى التى توقفت عن العمل والتى يبلغ عددها 54 محطة لتاهيلها والحفاظ عليها لتلبية احتياجات المواطنين المائية طبقا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب حيث تم تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور

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