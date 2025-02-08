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محافظات

حريق بهائل بحوش ملحق بمنزل ومالكه يتهم جاره بإشعال النار بسوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نشب حريق هائل فى حوش ملحق بمنزل بمركز جرجا بسوهاج.

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك “الطيب م ا”، 32 عاما - سائق، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عن احتراق كمية من البوص بسطح الحوش.

واتهم مالك الحوش جاره “أحمد خ س ج”، 24 عاما - عامل بإلقاء قطعة قماش مشتعلة على سطح الحوش، مما أدى إلى اشتعال النيران بسبب خلافات سابقة بينهما على الجيرة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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السيطرة علي الحريق صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج سيارة إطفاء بسبب خلافات سابقة مدير أمن سوهاج

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