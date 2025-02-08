السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

ماذا قال الجمهور لـ عفاف مصطفى بعد شكوتها من رسائل الفجر؟

عفاف مصطفي
عفاف مصطفي

تعاطف عدد من الجمهور مع الفنانة عفاف مصطفى بعد شكوتها الأخيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الرسائل التي تتلقاها في الفجر وتهنئتها بالجمعة المباركة.
 

عفاف مصطفي 
عفاف مصطفي 

الفنانة عفاف مصطفي 


أحد المتابعين نصح الفنانة عفاف مصطفى بأن تغلق النت قبل نومها كى لا تتعرض لنفس الموقف، بينما نصحها آخر بغلق الهاتف أثناء النوم، ورأى ثالث أن هذا النوع من الرسائل اعتداء على  خصوصية الإنسان ولا يصح.
عبرت الفنانة عفاف مصطفي عن استيائها الشديد من الرسائل التي تتلقاها فجر كل يوم جمعة.
 

عفاف مصطفي 
عفاف مصطفي 


 عفاف مصطفي

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيه إيه؟ رسايل واتساب عالفجر ليه والواحد نايم بالعافيه ويقولك جمعه مباركه،  وخميس مولع طب اعمل ايه أنا فيك أرجوك ادعي لنفسك وسيب الناس تستريح ده إحنا نايمين بالمنوم".

 كانت قد بكت الفنانة عفاف مصطفى، على الهواء، بسبب تجاهل نجوم في الوسط الفني لها على الرغم من دعمها ومساعدتها لهم في بداية مشوارهم.

عفاف مصطفي 
عفاف مصطفي 

أزمة نجوم الوسط الفني مع عفاف مصطفى

وقالت عفاف مصطفى  باكية، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "اليوم":"اتنين نجوم رجالة شغلتهم في بدايتهم ولما بقوا نجوم رفضوا يشغلوني".

عفاف مصطفي 
عفاف مصطفي 

وتابعت: "أنا باتمني الخير لكل الناس ولما بيكون عندي تصوير بكلم كل زملائي اللي بيعلموا مشاهد قليلة وربنا شاهد عليا إني باتصل عليهم وأقولهم تعالوا أعرفكم بالمخرج وزملائي بيتسكنوا قدام عيني باكون فرحانة، وأجيب معايا ناس كبيرة في السن وشباب وزميلات من أصحاب الأدوار الصغيرة، وللأسف أنا مفيش حد من النجوم عمل معايا كده ولكن اللي بعمله كويس ربنا بيكرمني بسببه".

 

بكاء عفاف مصطفى 

وأكدت عفاف مصطفى: "اتنين سوبر ستار خذلوني وأنا وهما صغيرين عمرهم 16 و17 سنة كنت بساعدهم وأرشحهم في أدوار وعملت ما في وسعي علشان يشتغلوا وأوصلهم بالمخرجين لحد لما بقوا نجوم يخافوا يساعدوني علشان مفكرهمش بأيام السنكحة".

 

youtube
عفاف مصطفي

 

وأردفت: "النجوم هي دلوقتي اللي بترشح الممثلين ويجيبوا القصة، واتنين نجوم ستار طلبت منهم أكتر من مرة يرشحوني في أدوار لكن تجاهلوني". 

 

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