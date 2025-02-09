الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا مينا الأول، صاحب خطة إعادة بناء الكنائس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا مينا الأول البطريرك السابع والأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية.

 

قصة البابا مينا الأول

 

سنة 492 للشهداء ( 776م ) تنيَّح البابا القديس الأنبا مينا الأول البطريرك السابع والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية.

ووُلِدَ هذا القديس في سمنود وتربَّى تربية مسيحية ولما كبر ترَّهب في دير القديس مكاريوس باسم الراهب مينا.

ولما تنيَّح البابا خائيل الأول اجتمع الأساقفة والشعب واتفقوا على اختيار الراهب مينا لكثرة فضائله وعِلْمه وبعد أن جلس على السِّدَة المرقسية اهتم برعاية شعبه وافتقاده كما بنى الكنائس التي تهدَّمت. 

وقد لحقته تجربة شديدة أثارها عليه أحد الرهبان الذي كان يريد أن يحصل على درجة الأسقفية بأي وسيلة وتعرَّض البابا لضغوط كثيرة بسبب هذا الأمر لكنه احتمل بصبر وشجاعة. 

ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ثماني سنوات وعشرة شهور ودُفن بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا مينا الأول قصة البابا مينا الأول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكسية الكنيسة البابا تواضروس الثاني البابا
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

عبد اللطيف المناوي يعلق على احتمالات الحرب بين مصر وإسرائيل

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

هشام طلعت مصطفى عن مخطط ترامب في غزة: شواطئ مصر أحسن لك (فيديو)

رسالة ضابط إسرائيلي لحظة إعلان الانسحاب من محور نيتساريم: خطة ترامب ستنفذ ونعود (فيديو)

منوعات

المزيد

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية