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رياضة

ميدو يعلن عن رابع صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

أعلن أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، عبر حسابه على منصة “X”   أن النادي في طريقه للتعاقد مع صفقة تونسية جديدة، وذلك من خلال منشور قال فيه “علم تونس”، وهي إشارة واضحة إلى أن الزمالك قد يكون في طريقه لإتمام صفقة مع لاعب تونسي.

وبحسب مصادر داخل النادي، حصل الزمالك على توقيع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، لاعب الاتحاد المنستيري.

 يُعد الجفالي من اللاعبين المميزين في الدوري التونسي، حيث يمتاز بسرعته ومهاراته الفنية العالية. 

ومن المتوقع أن يكون للجفالي دور كبير في تعزيز القوة الهجومية للفريق الزملكاوي في المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التعاقد في إطار سعي الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين ذوي خبرات عالية، وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها الفريق في المسابقات المحلية والإفريقية.

 الصفقة التونسية تُعتبر إضافة قوية لخط الهجوم، ويُنتظر أن يقدم الجفالي الكثير للفريق من خلال قدراته على صناعة الفارق في المباريات القادمة.
وسبق أن  أعلن الزمالك تعاقده مع 3 صفقات شتوية هم أحمد حسام ومحمود جهاد وصلاح مصدق.

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