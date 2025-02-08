تهديد بالرحيل، تفاصيل شجار حارس برشلونة مع هانز فليك

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الخلاف بين إينياكي بينيا حارس مرمى برشلونة ومدربه هانز فليك.

خلاف بين حارس برشلونة ومدربه

ووفقا لصحيفة "سبورت" جرت قبل أيام قليلة محادثة غير مريحة بين بينيا وهانز فليك، ولم تنته بأفضل شعور بين الطرفين.

وأردفت: "خرج الحارس الإسباني من هذا اللقاء يشعر بأن استعادة مكانه كبديل أول للمصاب تير شتيجن ستصبح أكثر صعوبة".

وأشارت: "أراد إينياكي معرفة الأسباب التي دفعت المدرب الألماني للاعتماد على تشيزني في المباريات الأخيرة".

ويؤكد مدرب برشلونة دائما للاعبين أن بابه مفتوح للحوار، ما دفع بينيا صاحب ال25 عاما إلى التحدث معه مباشرة.

وخلال تلك المحادثة، تم التطرق إلى تأخر بينيا عن حضور الحديث الفني قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو.

ورغم اعتراف الحارس بأهمية الانضباط في نظر المدرب، إلا أن فليك رأى أنه لم يكن ناقدا لنفسه بالشكل الكافي، خاصة عندما حاول الإشارة إلى مواقف أخرى حدثت خلال الموسم.

وطلب فليك من بينيا تقبل الواقع الجديد، وخرج الحارس من الاجتماع بشعور مرير وإحساس بأن فرصه في الحصول على دقائق لعب قد تقلصت بشكل كبير.

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