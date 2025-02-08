السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

قضايا اتجار بالنقد
قضايا اتجار بالنقد الاجنبى خلال 24 ساعة

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

جهود ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى 


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  9 ملايين  جنيه.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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