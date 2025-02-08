السبت 08 فبراير 2025
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كل ما تريد معرفته عن تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

تظلمات الشهادة الاعدادية
تظلمات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025،فيتو

تظلمات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025، بدأ عدد كبيرمن طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الأول).

رسوب 39 ألف طالب في امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية (صور)

تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 عقب اعتمادها من المحافظ المهندس حازم الأشمونى بنسبة نجاح 74.7% وإعلانها عبر بوابة فيتو.

وقال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه من المرجح أن يتم فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025 غدا الاحد، مشيرا إلى أن تقديم التظلمات تستمر لمدة 15 يوما.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها فيتو لجميع متابعيها من الطلاب ننشرخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الترم الأول) وهي كالآتي:

1- يتوجه الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.
2- تسديد 35 جنيها عن كل مادة.
3-إحضار إيصال رسوم التظلمات.
4-إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة التظلمات.
5- يقوم الطالب بتسليم طلب التظلمات لـ لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
6- يتم تحديد موعد للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب من قبل لجنة النظام والمراقبة.
7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.
8- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.
9- يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.
10- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.
11- فى حالة إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات يحصل على رسوم التظلم.

ولفت إلى أن خطوات عمل تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول إلكترونيا كالتالي

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية

- اختيار إضافة تظلم.

- الضغط على إضافة طلب جديد.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- اختيار المادة.

- الضغط على كلمة إضافة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.7%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025، اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بنسبة نجاح بلغت 74.7% حيث تقدم لأداء الامتحان 149448 طالبا وطالبة حضر منهم 147700.

كما اعتمد المحافظ  النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.09 % حيث تقدم لأداء الامتحان 1623 طالبا وطالبة حضر منهم 1538.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%،حيث تقدم لأداء الامتحان 50 طالبا وطالبة كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 87 % حيث تقدم لأداء الامتحان 15 طالبا وطالبة.

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