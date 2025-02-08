بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

اليوم يعد يومًا حاسمًا وفاصلًا في تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الإيفواري كاليب زادي سيري، حيث يتوقف نجاح هذه الصفقة على عدة عوامل، أبرزها رحيل اللاعب ميشالاك عن صفوف الزمالك، وبالتالي في حال مغادرة ميشالاك سيفتح الزمالك بابًا للتعاقد مع كاليب زادي سيري بعد أن يتم رفع اسم ميشالاك من قائمة الفريق.

رحيل ميشالاك عن الزمالك سيكون خطوة إيجابية للنادي، حيث سيمنح الفريق فرصة لاستغلال مكانه في القائمة لإضافة لاعب جديد يساهم في تعزيز الصفوف، كاليب زادي سيري هو لاعب إيفواري من طراز عالي، يمتاز بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، ويمتلك إمكانيات كبيرة تجعله إضافة قوية للفريق.

هذه الصفقة من شأنها أن ترفع من مستوى الزمالك في خط الوسط، حيث يُعتبر سيري من اللاعبين الذين يمكنهم التحكم في مجريات المباريات بفضل قدراته في التمرير والتمويل الهجومي، كما أن رحيل ميشالاك سيمنح الفريق فرصة لتحسين التشكيلة بتعاقد مع لاعب مميز يُتوقع له أن يكون له دور كبير في المرحلة المقبلة.

إذا تم تنفيذ الصفقة اليوم، فسيكون الزمالك قد تمكن من تدعيم صفوفه بلاعب مميز يعزز من الخيارات التكتيكية للسويسري كريتسيان جروس، وبالتالي سيكون للزمالك فرصة أكبر في المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

كل الأنظار تتجه اليوم نحو إدارة الزمالك لتوضيح الخطوات التالية، وما إذا كان الفريق سيعتمد على رحيل ميشالاك من أجل إتمام صفقة سيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.