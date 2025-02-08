السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 8 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار الرقابة على الأسواق

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