البيئة: الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب الشمندورات في شرم الشيخ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إنجازات كبيرة في المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

إنجازات المرحلة الأولى

وشملت الانجازات تركيب 36 رباطًا في منطقة سبع بطش، تركيب 6 رباطًا في منطقة ستنجلراي، الانتهاء من تركيب 26 رباطًا في الجزيرة البيضاء، تركيب 12 رباطًا في منطقة محمودات.

أهمية مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ

ويقوم المشروع بحماية الشعاب المرجانية من الأضرار الناجمة عن رسو القوارب العشوائي، والحفاظ على استدامة النظام البيئي البحري والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن الشمندورات تعد حائط الصد الأول لحماية الشعاب المرجانية.

وأوضحت فؤاد أن المشروع يشمل آلية مستدامة للصيانة والمتابعة، وسيتم توسيع نطاق العمل في المراحل القادمة ليشمل كافة المواقع المستهدفة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو حماية التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية في شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، ويعكس التزام الدولة بحماية مواردها الطبيعية ودعم السياحة البيئية المستدامة.

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