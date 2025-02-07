الجمعة 07 فبراير 2025
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إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعي بالجيزة

العلاج الطبيعي، فيتو
العلاج الطبيعي، فيتو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعي ودوره في تحسين جودة حياة الأفراد، وذلك تحت شعار "العلاج الطبيعي: طريقك لحياة بدون ألم".

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على فوائد العلاج الطبيعي المتعددة، والتي تشمل تخفيف الألم باستخدام تقنيات علاجية متطورة، وتحسين الحركة واستعادة مرونة العضلات والمفاصل، وتأهيل الإصابات والجراحات لضمان التعافي السريع، وعلاج مشاكل العمود الفقري كآلام الرقبة وأسفل الظهر، والوقاية من الإصابات وتقوية الجسم لتجنب المشكلات المستقبلية.
 

وأكدت المديرية أهمية العلاج الطبيعي في تحسين نوعية حياة الأفراد، ومساعدتهم على التغلب على الآلام والمشاكل الحركية، واستعادة القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

ودعت المديرية جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات العلاج الطبيعي المتوفرة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، والتعرف على فوائد العلاج الطبيعي في تحسين الصحة العامة.

ويُعتبر العلاج الطبيعي جزءًا هامًا من الرعاية الصحية الشاملة، حيث يساعد الأفراد على استعادة وظائف الجسم وتحسين نوعية حياتهم. ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي فعالًا في علاج مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك آلام الظهر والرقبة، إصابات العظام والمفاصل.ط، السكتة الدماغية، الشلل الدماغي، الإصابات الرياضية.
 

دور مديرية الشؤون الصحية في تعزيز الصحة العامة

وتعمل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة باستمرار على تعزيز الصحة العامة وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وتشمل جهود المديرية توفير خدمات العلاج الطبيعي، وتنظيم حملات توعية صحية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

ودعت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة جميع المواطنين إلى الاهتمام بصحتهم، والاستفادة من خدمات العلاج الطبيعي المتوفرة، واتباع نمط حياة صحي ونشط.

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