موعد مباراة البنك الأهلي وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، تقام اليوم السبت مباراة البنك الأهلي أمام زد إف سي ويحتضنها إستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

موعد مباراة البنك الأهلي وزد بالدوري والقناة الناقلة

ويستضيف مباراة البنك الأهلي أمام زد إف سي في السابعة مساء اليوم السبت علي إستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة البنك الأهلي وزد بالدوري

ويسعي البنك لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية فيما يسعي زد لتعويض التعادل الإيجابى فى الجولة الماضية مع المصرى بهدف لكل منهما.

ترتيب البنك الأهلي وزد بالدوري

ويحتل فريق البنك المباراة المركز الثامن برصيد 17 نقطة، حصدها من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 4

ويحتل فريق زد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 3.

حكام مباراة البنك الاهلي ضد زد اف سي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري المصري الممتاز.. وجاءت حكام البنك الأهلي وزد على النحو التالي:

حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفى عطية مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.

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