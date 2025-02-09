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حوادث

اليوم، محاكمة 35 متهما بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.  

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

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