موعد عرض مسرحية "ثرثرة فوق النيل" بمهرجان إبداع 13

تشارك المسرحية الغنائية الاستعراضية "ثرثرة فوق النيل" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، في مهرجان إبداع 13، وذلك على مسرح الشباب والرياضة أمام نادى الزمالك، يوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير الجاري الساعة ٧ مساءا.

مسرحية ثرثرة فوق النيل

العرض يأتي عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، إعداد واشعار احمد زيدان، إخراج حسام التوني.

مسرحية "ثرثرة فوق النيل" تأليف موسيقي وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين وياسمين هاني، ديكور محمود ياسر، استعراضات إبراهيم كابو، مخرجين مساعدين أحمد أبو الغيط - وليد حربي - باسل دارى، مخرج منفذ هالة محمد.

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