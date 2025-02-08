السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسرحية "ثرثرة فوق النيل" بمهرجان إبداع 13

مسرحية ثرثرة فوق
مسرحية ثرثرة فوق النيل، فيتو

تشارك المسرحية الغنائية الاستعراضية "ثرثرة فوق النيل" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، في مهرجان إبداع 13، وذلك على مسرح الشباب والرياضة أمام نادى الزمالك، يوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير الجاري الساعة ٧ مساءا. 

مسرحية ثرثرة فوق النيل 

العرض يأتي عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، إعداد واشعار احمد زيدان، إخراج حسام التوني.

مسرحية "ثرثرة فوق النيل" تأليف موسيقي وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين وياسمين هاني، ديكور محمود ياسر، استعراضات إبراهيم كابو، مخرجين مساعدين أحمد أبو الغيط - وليد حربي - باسل دارى، مخرج منفذ هالة محمد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرحية ثرثرة فوق النيل المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون مهرجان إبداع 13 مسرح الشباب والرياضة
ads

الأكثر قراءة

الأمر حقيقي، مكبر صوت يفضح حديث ترودو عن ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البرانيس إسكندراني بـ 140 جنيها وانخفاض البلطي

زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا

الكشف عن صاحب خطة تهجير سكان غزة وهذه رؤيته للقطاع

حريق بهائل بحوش ملحق بمنزل ومالكه يتهم جاره بإشعال النار بسوهاج

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يقفز لـ 45 جنيهًا وانخفاض جديد للطماطم والبطاطس

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية

منوعات

المزيد

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية