اليوم، نظر قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى المقامة من طارق الديب و١٢٨ آخرين والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي الأهلي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء.

الضريبة المضافة المفروضة من قبل النادي الأهلي

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4060 لسنة 71 قضائية، أن أعضاء النادي الأهلي فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.

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