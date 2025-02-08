السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

أبرزها الاتحاد ضد المصري، حكام مباراتي اليوم السبت بالدوري المصري

الحكم الدولي أحمد
الحكم الدولي أحمد الغندور، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الاتحاد ضد المصري

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي في الساعة الرابعة عصرًا، وهي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، ويحتضنها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية

حكام مباراة الاتحاد والمصري، فيتو
حكام مباراة الاتحاد والمصري، فيتو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من  خالد حسين مساعد أول  ومحمود حسين مساعد ثاني  وأحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو
حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

مباراة البنك الأهلي ضد زد إف سي

تنطلق مباراة البنك الأهلي أمام زد إف سي في الساعة السابعة مساءً، ويحتضنها إستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفى عطية مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.

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