السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان إطلاق المرحلة الأولى من التحول الرقمي لخدمات الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإعلان بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.

 

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي.

 

التحول الرقمي لنقابة الصحفيين 

يُعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًّا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًّا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًّا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.

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التحول الرقمي لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين
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