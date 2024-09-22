شركة التحوّل الرقمي بـ"الصحفيين": إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم الخدمات للأعضاء

أكد المهندس أحمد سعيد ممثل شركة "داتا سوفت للبرمجيات" المسند إليها تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي بنقابة الصحفيين، أن الشركة عملت طوال 7 أشهر على إنشاء تطبيق الهاتف المحمول، وتطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، منذ إرساء المناقصة عليها، وقرار الإسناد.

التحول الرقمي لنقابة الصحفيين

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون مع النقابة، اليوم الأحد، أن المشروع سيكون نظام موحّد للنقابة في تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول، يُقدّم جميع الخدمات النقابية والمالية للأعضاء بسهولة، وذلك تسهيلًا عليهم، وتوفيرًا للنفقات والوقت.

مشروع التحول الرقمي للصحفيين

وتابع: "نحن شركة برمجيات متخصصة، نعمل منذ عام 2004، تابعين لهيئة الاستثمار، ولدينا خبرات عالية في تكنولوجيا المعلومات، وطبّقنا العديد من المشروعات الرقمية في النقابات المهنية، والنوادي، ونايل سات، وفزنا بمناقصة نقابة الصحفيين لتنفيذ مشروعها الجديد".