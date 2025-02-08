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رياضة

إدارة الهلال تحسم مصير سالم الدوسري مع الفريق

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن توصل إدارة نادي الهلال السعودي، لاتفاق مع سالم الدوسري قائد الفريق لتجديد عقده.

وحسم الهلال ملف التجديد مع الدوسري بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ دون الحاجة لموافقة الزعيم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال اتفقت مع سالم الدوسري، على تجديد عقده حتى صيف عام 2027.

وأضافت: "الطرفان توصلا إلى اتفاق نهائي لتمديد العلاقة التعاقدية بينهما، التي تنتهي الصيف المقبل، موسمين آخرين، واتفاقهما على البنود المالية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يوقع أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 على عقده الجديد مع الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك سالم الدوسري البالغ من العمر 33 عامًا مع الهلال هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المسابقات، وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

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