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رياضة

باريس سان جيرمان يسحق موناكو برباعية بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا أمام  ضيفه موناكو  بنتيجة (4-1)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية باريس سان جيرمان فيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي "ثنائية" في الدقائق 6 و54 و57 و90، بينما أحرز دينيس زكريا هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 17.


رفع سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد بالصدارة ترتيب الدوري الفرنسي،  بينما تجمد رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.

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