يوفنتوس يفلت من كمين كومو بفوز قاتل في الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في خطف فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه كومو، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتقدم كولو مواني ليوفنتوس بالدقيقة 34، قبل أن يتعادل الحسن دياو لكومو في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 89، عاد مواني ليسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء، ويمنح البيانكونيري انتصارًا بشق الأنفس على كومو الذي تفوق طوال اللقاء على اليوفي.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليوفي في الوقت القاتل، بعد خروج متهور من حارس كومو بوتيز على جاتي لحظة تسديد رأسية، تقدم مواني للتسديد ونجح في مضاعفة النتيجة بهدف ثان بالدقيقة 89.

وضرب المدافع دوسينا العارضة في الدقيقة 90، بعدما ارتقى ليتابع عرضية برأسية تصدت لها العارضة ومنعت التعادل القاتل.

وبهذا الانتصار، يواصل "السيدة العجوز" سلسلة نتائجه الإيجابية، محققًا فوزه الثاني على التوالي في المسابقة.

ورفع اليوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الرابع بالدوري الإيطالي،فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة بالمركز الخامس عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.