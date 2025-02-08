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رياضة

يوفنتوس يفلت من كمين كومو بفوز قاتل في الدوري الإيطالي

فريق يوفنتوس، فيتو
فريق يوفنتوس، فيتو

نجح فريق يوفنتوس في خطف فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه كومو، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وتقدم كولو مواني ليوفنتوس بالدقيقة 34، قبل أن يتعادل الحسن دياو لكومو في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 89، عاد مواني ليسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء، ويمنح البيانكونيري انتصارًا بشق الأنفس على كومو الذي تفوق طوال اللقاء على اليوفي.


واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليوفي في الوقت القاتل، بعد خروج متهور من حارس كومو بوتيز على جاتي لحظة تسديد رأسية، تقدم مواني للتسديد ونجح في مضاعفة النتيجة بهدف ثان بالدقيقة 89.

وضرب المدافع دوسينا العارضة في الدقيقة 90، بعدما ارتقى ليتابع عرضية برأسية تصدت لها العارضة ومنعت التعادل القاتل.

وبهذا الانتصار، يواصل "السيدة العجوز" سلسلة نتائجه الإيجابية، محققًا فوزه الثاني على التوالي في المسابقة.

ورفع اليوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الرابع بالدوري الإيطالي،فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة بالمركز الخامس عشر.

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الدوري الإيطالي فريق يوفنتوس كولو مواني

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