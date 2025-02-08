السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

إعادة إعمار غزة ومنع التهجير، التزامات مصرية لحماية الأشقاء الفلسطينيين

اجتماع مدبولي ومجلس
اجتماع مدبولي ومجلس أمناء الحوار الوطني، فيتو
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إعادة إعمار غزة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر ملتزمة بشكل كامل بإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن القاهرة ستواصل جهودها لحماية الأشقاء الفلسطينيين، ودعم استقرار المنطقة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطط لإعادة إعمار القطاع، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، ضمن التزامها الدائم بمساندة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الراهنة.

رفض مصري قاطع للتهجير القسري ودعم الاستقرار الإقليمي

شدد رئيس الوزراء على أن مصر لن تسمح بفرض أي واقع جديد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن مثل هذه المخططات تهدد الأمن القومي المصري والإقليمي.

وأكد أن القاهرة تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع أي تصعيد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد المقبول هو التوصل إلى تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

خطط مصرية لإعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين

استعرض مجلس الوزراء المصري الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم إعادة إعمار غزة، حيث تشمل المشروعات تطوير البنية التحتية، وإعادة بناء المساكن التي دُمرت بفعل الاعتداءات الأخيرة، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضح مدبولي أن مصر تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وتوفير بيئة آمنة للفلسطينيين، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

 

مصر تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أن مصر لعبت دورًا محوريًا على مدار العقود الماضية في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشيرين إلى أن موقف مصر الثابت من رفض التهجير يعكس التزامها العميق بحماية الشعب الفلسطيني.

وطالب أعضاء المجلس بتكثيف الجهود الإعلامية لتوضيح الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة محاولات التشويه التي تستهدف الموقف المصري الرافض للتهجير القسري والداعم لإعادة الإعمار.

 

جهود مصر مستمرة لتحقيق السلام العادل وحماية الحقوق الفلسطينية

في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويحفظ حقوقه التاريخية، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل العمل على جميع المستويات لضمان الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد يؤثر على الأمن الإقليمي.

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