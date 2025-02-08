الانتهاء من إصلاح الخط الناقل للمياه بالطريق الزراعي وسط الإسكندرية (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية مساء أمس الجمعة، عن الانتهاء من أعمال إصلاح الخط الناقل لمياه الشرب بوسط المحافظة، يأتي ذلك في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وبالارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي وسط.

ووجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، إدارة الطرق والمرافق بمتابعة أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر (١٠٠٠ مم) بالطريق الزراعي أمام نادى الصيد.

حيث بدأت أعمال الإصلاح بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، منذ منتصف ليلة الخميس ٦-٢-٢٠٢٥ ,بعد عمل التنسيقات المرورية اللازمة،حيث تطلب الأمر إغلاق الطريق الزراعى، الاتجاه القادم إلى مطار النزهة لتسهيل أعمال الإصلاح.

وتم الانتهاء من الاصلاح والردم والدك، بتواجد مديرية الطرق والنقل، كما تم إصلاح كابل جهد 66 بتواجد مسؤولي شركة الكهرباء، وجار العمل.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على شبكة الطرق. وعلى سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

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