علي معلول يرد على عدم قيده بسبب السن وانشغال اللاعبين بكأس العالم للأندية (فيديو)

علي معلول، علق علي معلول لاعب النادي الاهلي، على كافة ما تردد بشأن عدم قيده بسبب السن.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي ببرنامج “حارس الأهلي”: السن ليس أزمة، رونالدو وصل إلى سن الأربعين وما زال يلعب وكذلك ميسي ومودريتش مع ريال مدريد لذلك لا يمكن تقييم اللاعب من خلال السن".

ورد علي معلول على ما يتردد حول تفكير اللاعبين في كأس العالم للأندية قائلًا: "تفكير اللاعبين الآن في بطولة الدوري وبعده في إفريقيا، احنا ماشيين مرحلة مرحلة، لأن لو لقدر الله مش ماشي كويس في الدوري أو إفريقيا هتروح كاس العالم إزاي؟.

وأتم: “ما ينفعش نركز مع كأس العالم من دلوقتِ احنا واخدين الأمور تدريجيًّا”.

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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