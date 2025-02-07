علي معلول: لو مباراة باتشوكا اتكررت مليون مرة مش هنخسرها كده (فيديو)

علي معلول،علق علي معلول لاعب النادي الاهلي، أن مباراة باتشوكا التي أقيمت بكأس انتر كونتيننتال والتي خسرها الأحمر بركلات الترجيح5-6.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة النادي الاهلي ببرنامج “ حارس الأهلي ”: لو الماتش ده اتكرر مليون مرة مش هنخسرها كده ".

وأضاف علي معلول: اجتمعنا في غرفة الملابس بعد اللقاء واتفقنا كلاعبين أن لابد عدم الخسارة في المباريات القادمة وهذه طبيعة الاهلي".

وتابع:"احنا بعد نهائي الزمالك ماتش القاضية خلصنا الماتش تاني يوم كان فيه تمرين بليل لقينا جماهير في النادي بيقولولنا الكاس يا اهلي وكان عندنا ماتش الاتحاد في السويس في كاس مصر، طب يا جماعة خلونا ننبسط ونستوعب اننا خدنا نهائي القرن.

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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