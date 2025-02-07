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رياضة

علي معلول: الخطيب قال لي أنت من أبناء الأهلي

علي معلول،فيتو
علي معلول،فيتو

علي معلول، قال علي معلول لاعب النادي الأهلي: إن الفريق الأحمر لديه ميزة، هي أنه من الصعب خسارة بطولتين ورا بعض.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي ببرنامج “ حارس الأهلي ”: الصفقات الجديدة هتفرق مع الفريق هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وتابع معلول: لا أنسى حديث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عندما تعرضت للإصابة قال لي:"انت من أبناء النادي ".

وتسيطر حالة من السعادة على عشاق النادي الأهلي بعد إعلان النجم التونسي علي معلول استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب علي معلول عن النادي الأهلي، منذ ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس ليتعافى من الإصابة لاحقًا، ويؤكد جاهزيته للعودة للمستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل الذي دار حول استمرار اللاعب مع الفريق بسبب إصابته واحتياج الأهلي للاستفادة من المقعد الأجنبي في صفوف الفريق، ولكن عادت الأمور في النهاية إلى وضعها القديم، ورغم ما تردد عن وجود خلاف بين الإدارة والمدرب السويسري مارسيل كولر في إعادة قيد النجم التونسي علي معلول، ولكن في النهاية تم حسم الأمر وعاد معلول إلى مكانه في قائمة الفريق الأحمر.

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