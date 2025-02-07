مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث محور 26 يوليو

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بنولة الطريق الأبيض، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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