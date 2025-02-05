الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طالب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب دراجة نارية بمحور 26 يوليو

مصرع طالب وإصابة
مصرع طالب وإصابة 2 آخرين

لقي طالب مصرعه وأصيب 2 آخرون في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث محور 26 يوليو
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري ومصرع طالب وإصابة 2 آخرين أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وإصابة 2 أخرين إثر انقلاب دراجة نارية أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث محور 26 يوليو محور 26 يوليو أعلى محور 26 يوليو انقلاب دراجة نارية أعلى محور 26 يوليو

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحلوان

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

إضافة التجمع السابع، الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية