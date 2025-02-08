السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمعادي

عصابة النصب، فيتو
عصابة النصب، فيتو

أدلى 7 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بمنطقة المعادى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

 

وقالوا المتهمين، إنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّّا تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، وأنهم تواصلوا مع المجني عليهم “تاجرين” وأوهموهم بأنهم اكتشفوا مقبرة أثرية بقطعة أرض زراعية بمنطقة البدرشين.

 

 وأضافوا، أنم اتفقوا مع المجني عليهم على الحصول منهم على مبلغ مالي لاستخراج القطع الأثرية من المقبرة وإعطائهم حصة من القطع الأثرية عقب استخراجها.

 

وتابعوا أنهم عقب حصولهم على المبلغ المالي أغلقوا هواتفهم المحمول واختفوا تمامًا من أماكن ترددهم حتى لا يتمكن الضحايا من التوصل إليهم حتى سقطوا في قبضة الأمن.

 

القبض على عصابة تنصب على المواطنين بالآثار بالمعادي

كان قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (تاجرين) بقيام سيدة وبصحبتها آخرون "مجهولون" بالنصب عليهما وإيهامهما بإكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (7 أشخاص - مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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المعادى منطقة المعادى مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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