الحوار الوطني والتوازنات الدولية، كيف تستفيد مصر من المتغيرات العالمية؟

توصيات الحوار الوطني، ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استغلال المتغيرات الدولية الجديدة لتعزيز موقع مصر السياسي والاقتصادي، بما يواكب التحولات العالمية ويحقق المصالح الوطنية.

وأكد المجلس أن المشهد الدولي يشهد إعادة تشكيل للتوازنات الاقتصادية والسياسية، ما يستدعي وضع استراتيجيات واضحة تمكّن مصر من الاستفادة من هذه التحولات.

رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات الدولية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع التطورات الدولية عن كثب، وتعمل على تبني سياسات تدعم قدرة مصر على التعامل مع التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يمثل منصة فعالة لمناقشة هذه القضايا الحيوية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة استثمار الفرص المتاحة من خلال تعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية الصاعدة لتحقيق التنمية المستدامة.

مقترحات لتعزيز استفادة مصر من التوازنات الدولية

طالب أعضاء مجلس الأمناء بإنشاء مراكز بحثية متخصصة لدراسة المتغيرات الدولية وتأثيرها على مصر، بهدف وضع سياسات متكاملة تُمكن الدولة من التعامل مع الأوضاع العالمية المتغيرة بمرونة وكفاءة.

كما أكدوا أهمية تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية الجديدة، بما يدعم الاقتصاد المصري.

التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني لرسم سياسات المستقبل

أكد مجلس الأمناء أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة والقوى الوطنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المتغيرات الدولية، مشددين على أهمية استمرار الحوار الوطني كمنصة استراتيجية لمناقشة القضايا الوطنية ووضع حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء المجلس على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات الدولية، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية، لضمان مشاركة جميع الأطياف في رسم سياسات المستقبل، بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

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