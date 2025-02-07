بالأسماء، ننشر أكبر حركة تغييرات بمديرية الزراعة في الدقهلية

شهدت مديرية الزراعة بالدقهلية بقيادة المهندس محمد السيد علي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أكبر حركة تغييرات بمديرية الزراعة والتعاون الزراعي بالمديرية.

حيث صدر قرار وكيل زراعة الدقهلية بندب كل من:

🔹️المهندس صلاح محمد عبد الهادي للقيام بأعمال مدير عام شئون التعاون الزراعي

🔹️المهندس محمد علي محسب علي للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بميت غمر

🔹️المهندس محمد أحمد محمد فوزي السقعان للقيام بأعمال مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية

🔹️المهندس مصطفى محمدي محمد السيد للقيام بأعمال مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية

🔹️المهندس إيهاب شفيق أحمد ميدان للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بميت سويد

🔹️المهندس محمد سعد المرسي ابراهيم للقيام بأعمال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية

🔹️المهندس علي زين العابدين ابراهيم للقيام بأعمال مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية

🔹️المهندس حماد السيد جبريل موسى للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بتمي الأمديد

🔹️المهندس محمد عقل حسن عوض للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بأجا

🔹️المهندس مرعي عبد الحميد عبد الباري للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بدكرنس

🔹️المهندس علي السعيد علي غازي للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بشربين

🔹️المهندس علاء عبد العليم السيد المنير للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بمنية النصر



وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل تلك الوظائف طبقا لقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.