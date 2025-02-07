بمشاركة 350 شركة مصرية، انطلاق فعاليات معرض "كايرومازر & لابيچاما" "صور"

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ75 من معرض "كايرومازر & لابيچاما"، أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط، وتستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، بمشاركة 350 مصنعًا مصريًا، وذلك بتنظيم شركتي بيراميدز جروب للمعارض، واكسبو بوك لتنظيم المعارض.

أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة

ويستقبل المعرض، الذي ينطلق برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة منها تركيا وإسبانيا ووإيطاليا الكويت وقطر والإمارات والمغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن، ما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة.

د. محمد الشريف: بعثة مشترين تضم 1000 مشتريًا من 17 دولة لإبرام تعاقدات تصديرية

وقال الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ان معرض"كايرومازر & لابيچاما" يمثل حدثًا هامًا لصناعة الملابس المصرية، خاصة انه يتيح للمصانع المحلية فرصة عرض منتجاتها المتميزة والتواصل مع مشترين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الشريف خلال المؤتمر الصحفي ان المنظمين حريصون بشكل كبير علي تقديم كافة التسهيلات للمشاركين في معرض "كايرومازر & لابيچاما" بهدف تمكينهم من عرض منتجاتهم بأفضل شكل ممكن وتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم،

د محمد الشريف

واشار إلى أن المعرض يستقبل 1000 مشتري أجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات العارضة منها 500 مشتري تتحمل الشركة تكاليف استضافتهم.

واشار الي اهمية هذا المعرض في دعم صناعة الملابس المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي."

المعرض فرصة لتنشيط الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.. وتنظيم 1000 لقاء B2B لبحث التعاون

وقال عادل الشريف، من الشركة المنظمة للمعرض، ان معرض "كايرومازر & لابيچاما" يعد منصة مثالية للقاء المصنعين والمستوردين وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الشركات المصرية والعربية والدولية، كاشفًا عن تنظيم اكثر من 1000 لقاء ثنائي B2B للشركات المصرية مع بعثات المشترين لبحث ابرام تعاقدات تصديرية.

وأضاف انه يشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتشمل ملابس البيت، ملابس الحجاب، الملابس الرياضية، ملابس السباحة، اللانجيري، قائلًا: نفخر بتنظيم هذا الحدث الضخم الذي يجمع نخبة كبيرة من مصانع الملابس المصرية.

واشار إلى أنه من المتوقع أن يساهم معرض كايرو مازر أند لابيجاما في دعم الصناعات المصرية وتعزيز الصادرات، حيث يوفر فرصة مهمة لعقد شراكات جديدة وزيادة حجم الأعمال، إضافةً إلى تسليط الضوء على أحدث التصاميم والاتجاهات في قطاع ملابس البيت واللانجيري.

واوضح انه تم بذل جهود كبيرة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمصانع المشاركة لعرض منتجاتهم بشكل فعال بما يحقق الهدف المنشود منه.

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