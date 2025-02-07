جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد الجامعة بمحافظة قنا حيث تم متابعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل والمدن الجامعيةلاستقبال الطلاب، كما تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الاول، وإعلان جداول المحاضرات على مواقع الكليات.

العديد من الانشطة الطلابية بقنا

واضاف عكاوي ان الفصل الدراسي الثاني سوف يشهد العديد من الانشطة الطلابية والخدمات المجتمعية والمؤتمرات العلمية.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ان اجازة نصف العام الجامعي شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية مثل المشاركة فى الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية،والمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

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