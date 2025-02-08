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اقتصاد

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 8 فبراير 2025

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل انخفاض البلدي؛ بحسب آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الفراخ في الأسواق 

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم السبت 8 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>أسعار  الفراخ </strong>
أسعار  الفراخ 

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 100.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 93 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 140 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>أسعار  الفراخ </strong>
أسعار  الفراخ 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 78 إلى 88 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

<strong>أسعار  الفراخ </strong>
أسعار  الفراخ 

اسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
<strong>أسعار  الفراخ </strong>
أسعار  الفراخ 

اسعار البانيه اليوم

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.

 

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