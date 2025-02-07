بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة قوافل الخير

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة قوافل الخير، والتي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتي فى إطار توحيد الجهود لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء الإسكندرية لا سيما في ظل أجواء البرد القارس الذي تشهده المحافظة خلال تلك الفترة من العام وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني في العمل على توفير السلع للمواطنين ومشاركتهم المجتمعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، مضيفًا أنه أصدر تكليفات إلى الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالبدء الفوري وبالتنسيق مع المجتمع المدني لتوزيع السلع الغذائية والبطاطين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، بدأت القافلة اليوم بتوزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية، وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة ذلك من خلال بحث حالتهم ميدانيًا، حيث استهدفت الدفعة الأولى توزيع 500 جوال مواد غذائية بمناطق "مينا البصل، وغيط العنب، وكرموز" بنطاق حي غرب، والدفعة الثانية استهدفت توزيع 500 جوال مواد غذائية، و500 بطانية بمناطق "المكس، ووادي القمر، والدخيلة نطاق حي العجمي.

يذكر أن تلك المبادرة تأتي بالتزامن مع قيام محافظ الإسكندرية بحشد جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ وأسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

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