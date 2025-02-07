الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مواد مخدرة بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عناصر إجرامية عثر بحوزتهم على مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم الأول عثر بحوزته على (75 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرامات لعجينة مخدر الحشيش)،  وعثر بحوزة عنصرين إجراميين على (30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"– 4 كيلو جرامات لمخدر الشابو – 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – فرد خرطوش– سلاح أبيض).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين خلال حملات أمنية في عدة محافظات بـ(19,2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة، التي أمرت بتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة الهيروين ترامادول الحشيش

مواد متعلقة

معاينة موقع تسرب غاز تسبب في إصابة 3 من أسرة واحدة بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

منوعات

المزيد

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية