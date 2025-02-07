حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مواد مخدرة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عناصر إجرامية عثر بحوزتهم على مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم الأول عثر بحوزته على (75 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرامات لعجينة مخدر الحشيش)، وعثر بحوزة عنصرين إجراميين على (30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"– 4 كيلو جرامات لمخدر الشابو – 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين – فرد خرطوش– سلاح أبيض).





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين خلال حملات أمنية في عدة محافظات بـ(19,2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة، التي أمرت بتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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