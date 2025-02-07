معاينة موقع تسرب غاز تسبب في إصابة 3 من أسرة واحدة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائي لمعاينة موقع تسرب غاز تسبب في إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

حالات اختناق تسريب غاز بالجيزة

تلقى العميد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بشارع العشرين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع لإدارة الحماية المدنية، وتبين اختناق 3 أفراد من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز بشقة بشارع محمد الخولي، المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتدخل مسؤولو طوارئ الغاز لاتخاذ اللازم.

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