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ثقافة وفنون

محمود الحديني في ضيافة الصالون الثقافي بقصر الإبداع الفني

الفنان محمود الحديني،
الفنان محمود الحديني، فيتو

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، في السادسة مساء السبت 15 فبراير، فعاليات الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في دورته الثانية.

الصالون الثقافي لقصر الإبداع الفني 

ويستضيف الصالون الفنان القدير محمود الحديني في لقاء للحديث عن المحطات البارزة في مسيرته الفنية، وأهم أعماله الفنية في المسرح والتلفزيون، والتحديات التي واجهها خلال رحلته الإبداعية، ويحاوره الكاتب والمخرج رضا سليمان، بحضور لفيف من المثقفين والمبدعين ورواد القصر.

الفنان محمود الحديني 

محمود الحديني، ممثل مصري، ولد بمحافظة البحيرة عام 1941، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1962، ثم التحق بالمعهد العالي للنقد الفني.
تولى العديد من المناصب الإدارية لأكثر من 20 عاما، ومنها رئاسة هيئة المسرح فى أواخر تسعينيات القرن الماضي.

كانت بدايته في السينما من خلال فيلم "الباب المفتوح" عام 1963، شارك في الكثير من المسرحيات منها "المحروسة، كفر البطيخ، السبنسة، الدخان، النار والزيتون، حلاوة زمان، في عز الظهر، كوبري الناموس، ولادك يا مصر، وريش على مفيش".

كما ترك بصمته الخاصة في عدد من المسلسلات الإذاعية، من بينها: "الفاتنة وسائق التاكسي، نداء الفجر، أمواج البحيرة، وصية أب، الغريق، جبال النار، أرض الجزيرة وفوق الجراح".

وقدم أيضا عدة مسلسلات منها "ليالي الحلمية، عفاريت السيالة، الراية البيضاء، السقوط في بئر سبع، الوعد الحق، جمال الدين الأفغاني"، وكان آخرها مسلسل "سر إلهي" في موسم رمضان الماضي.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان محمود الحديني الفنان القدير محمود الحديني قصور الثقافة
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