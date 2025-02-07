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رياضة

وزارة الرياضة السعودية تعيد تسمية ملعب الجوهرة المشعة

ملعب الجوهرة المشعة
ملعب الجوهرة المشعة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية إعادة تسمية ملعب الجوهرة المشعة وكشفت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها عن فوز أحد المصارف الكبرى بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "إعادة التسمية خطوة أولى من المشروع الذي سيمر بعدد من الملاعب في المدن الرياضية في المملكة السعودية".

وأوضحت "تضمن المشروع عدة مراحل منها تقديم الطلبات من الجهات الاستثمارية، والتأهيل وتقديم العرض الفني والمالي، ومرحلة الاعتماد النهائي بتسمية الملعب".

وأكمل البيان "يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الرياضية".

وأتم "يعزز المشروع النشاط الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص في رحلة التطوير للمرافق الرياضية بما يتماشى مع تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030".

واستضاف الملعب نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2024 بين فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي، ونهائي السوبر الإسباني الأخير بين برشلونة وريال مدريد.

ويتقاسم فريقا أهلي جدة واتحاد الكرة اللعب على ملعب الجوهرة المشعة.

وفازت السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم 2034، حيث يعد هذا الملعب ضمن ملف تنظيم المونديال.

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ملعب الجوهره المشعة وزارة الرياضة السعودية أخبار الدوري السعودي للمحترفين

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