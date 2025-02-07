الكشف عن أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن جاستن كلويفرت، لاعب نادي بورنموث، فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر يناير.

يُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة كلويفرت الكروية في ظل العروض القوية التي يقدمها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

محمد صلاح ليفربول 21 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 17 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 11 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

[[system-code:ad:autoads]

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي بفوز تشيلسي ضد وست هام 2-1 ليقتنص البلوز المركز الرابع من مانشستر سيتي.

نتائج مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست 7-0 برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي 2-1 وست هام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.