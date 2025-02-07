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مواصفات سماعة أورايمو  SpaceBuds Z بعد إطلاقها رسميا

السماعة الجديدة،
السماعة الجديدة، فيتو

أطلقت أورايمو oraimo رسميا، سماعات الأذن اللاسلكية SpaceBuds Z والمزودة بخاصية إلغاء الضوضاء وموجهه لجيل الشباب وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات سماعة أورايمو الجديدة. 

مواصفات سماعة أورايمو 

 

تأتي سماعات أورايمو SpaceBuds Z بتقنية عزل الضوضاء النشط المتقدمة تخفيضًا للضوضاء يصل إلى 30 ديسيبل، مع تقنية الصوت المكاني Sound360 التى توسع  نطاق الصوت وتحوله إلى تجربة ثلاثية الأبعاد تشبه حضور حفلة موسيقية أو أوبرا.

وتتيح تقنية الشحن السريع AniFast للمستخدم شحن سماعات SpaceBuds Z اللاسلكية لمدة 10 دقائق فقط للحصول على 180 دقيقة من الاستماع المتواصل وتوفر سماعات SpaceBuds Z اللاسلكية 10 ساعات من التشغيل المستمر بشحنة واحدة، مع 28 ساعة إضافية من خلال علبة الشحن.

تأتى السماعات بتقنية HavyBass مع مشغل صوتي ديناميكي بحجم 10 ملم تقديم صوت جهير قوي وواضح. 

تأتي السماعات بتقنية إلغاء الضوضاء كما تم تجهيزها بأربعة ميكروفونات وتقنية ذكاء اصطناعي  متقدمة مما يوفر وضوحًا ظ خلال المكالمات عن طريق القضاء على الضوضاء في الخلفية مما يضمن محادثات واضحة تمامًا في أي بيئة.

دعم الاتصال بجهازين

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تدعم سماعات أورايمو اللاسلكية الاتصال بجهازين في نفس الوقت، مما يتيح سهولة التنقل بينهما كما تعمل السماعات اللاسلكية على مزامنة الصوت والفيديو بسلاسة في الألعاب.

تأتى السماعات  بحماية من الماء والعرق، بتصنيف IPX5 مع امكانية  تنزيل تطبيق oraimo sound app لتخصيص التجربة الصوتية.

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أورايمو oraimo SpaceBuds SpaceBuds Z سماعات الاذن اللاسلكية مواصفات سماعة أورايمو

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