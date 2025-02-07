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رياضة

الملك المصري يتقدم، ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول عبر التاريخ

محمد صلاح
محمد صلاح

يستمر محمد صلاح لاعب ليفربول في التسجيل مع الريدز بعدما سجل في مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير في نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية ليستمر في التقدم بين هدافي النادي التاريخيين.

ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ 

يحتل إيان راش المركز الأول برصيد 346 هدفًا، يليه روجير هانت بـ 285 هدفًا، وجوردون هودسون بـ 241 هدفًا.

ويأتي محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 237 هدفًا، ويحتل بيلي ليذيل المركز الخامس برصيد 228 هدفًا.

هؤلاء اللاعبون سجلوا أهدافًا تاريخية لليفربول وتركوا بصمتهم على تاريخ النادي.

الترتيب:

1. إيان راش - 346 هدفًا
2. روجير هانت - 285 هدفًا
3. جوردون هودسون - 241 هدفًا
4. محمد صلاح - 237 هدفًا
5. بيلي ليديل - 228 هدفًا

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