حجز سائق مينى باص تسبب في إصابة الركاب بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

انقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغ بانقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة مينى باص "تابعة لشركة نقل جماعى" بالطريق محل البلاغ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة، مما تسبب فى إصابة الركاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وعلى الفور تم إزالة آثار الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وعلل هروبه خوفًا من المسائلة القانونية – لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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