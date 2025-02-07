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رياضة

المغربي حمد الله يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله،فيتو
عبد الرزاق حمد الله،فيتو

واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب السعودي، تحقيق الأرقام القياسية، حيث أصبح من أبرز الأسماء في تاريخ الدوري السعودي.

وأكدت تقارير سعودية أن حمد الله أصبح أكثر لاعب ساهم بأهداف في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تعادل مع النجم عمر السومة برصيد 164 مساهمة.

لعب حمد الله حتى الآن 151 مباراة وسجل 141 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة، بينما لعب السومة 182 مباراة وسجل 144 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة.

تُعتبر هذه الإنجازات دليلًا على تألق وتأثير حمد الله المستمرين على مستوى الدوري المحلي.

ومنذ قدومه إلى الدوري السعودي صيف 2018، تمكن حمد الله من إحراز 10 ثلاثيات، اثنتان من ضمن رباعيتين، مع 3 أندية لعب لها، هي النصر واتحاد جدة والشباب.

ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن عبد الرزاق حمد لله أكثر لاعب سجل ثنائيات في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

ووصل حمد الله إلى 28 ثنائية، متخطيا عمر السومة مهاجم العروبة، الذي سجل 27 ثنائية، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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