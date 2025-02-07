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أخبار مصر

وفد الطيران المدني يزور مقر شركة رولز رويس بمدينة ديربي البريطانية

وفد وزارة الطيران،
وفد وزارة الطيران، فيتو
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أجرى المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، زيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لشركة رولز رويس لمحركات الطائرات في مدينة ديربي بالمملكة المتحدة.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد وزارة الطيران المدني  إلى العاصمة البريطانية لندن، في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في مجال صناعة النقل الجوى، إذ تُعد شركة رولز رويس إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة للطيران المدني. 

واطلع  الوفد المصرى على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال محركات الطائرات، وبخاصة موقع تصنيع محرك "روزاليوزس XWB" الذي يتم تركيبه على طائرات الـ A350، مما يؤكد التطورات المستمرة في تقنيات المحركات وكفاءة الأداء.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصيانة والتدريب وتبادل الخبرات الفنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المصرية لتوطيد العلاقات مع الشركاء  العالميين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.  

يذكر أن شركة رولز رويس تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة لصناعة الطيران.

وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة
وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة

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